"Все, на що вони здатні": Зеленський відреагував на масований обстріл України (фото)

Очільник держави окремо подякував підрозділам української ППО за ефективність високі показники збиття російських ракет, та зазначив, що удари по цивільних об’єктах не допоможуть Росії перемогти у війні.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл, який ЗС РФ здійснили вранці 9 березня. Відповідний допис з’явився у Telegram.

Зафіксовано пошкодження інфраструктури на Вінниччині, Житомирщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Одещині, Запоріжжі, Івано-Франківщині, Харківщині, Запоріжжі, Львівщині, а також у Києві. Росіяни здійснили атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки.

Загалом російські загарбники випустили 81 ракету. Президент вважає, що такими діями ворог намагається зламати дух українського народу аби українці припинилися боротися проти окупантів. Зеленський наголосив, що російські ракетні підрозділи здатні атакували лише цивільних.

"Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе", – заявив керівник держави.

Президент відзначив ефективну роботу підрозділів української ППО та оцінив високі показники збиття російських ракет. Завдяки професійності українських військових вдається знизити рівень влучань у цивільні об'єкти.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також відреагував на ракетні удари. У своєму Telegram він пояснив, що російські війська прагнуть залишити українців без світла. Він впевнений, що українці не зламаються й надалі будуть чинити опір.

"Ми впевнено продовжуємо рух до мети очищення української землі від російського непотребу", – зазначив Єрмак у дописі.

Нагадаємо, 9 березня російські війська випустили по території України 81 ракету різного базування. Серед ракетного озброєння, були гіперзвукові "Кинджали". В українській столиці двоє людей було поранено, ще троє звернулися за медичною допомогою. Також на Львівщині місцева влада підтвердила загибель п’яти людей. У Золочівському районі вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.