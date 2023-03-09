Приедет Соловьев: Россия готовит провокацию на границе Украины и Беларуси, — ГУР

По информации украинских разведчиков, новая провокация нужна военно-политическому руководству России, чтобы дискредитировать ВСУ перед странами-союзницами.

Related video

Российские военные запланировали масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси, чтобы использовать этот инцидент для пропаганды. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка получила данные о том, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси.

Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

"Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России", — сообщает пресс-служба ГУР.

Более того, для детального освещения этой дискредитирующей украинских военных операции в Беларусь готовится прибыть российский пропагандист Владимир Соловьев.

"11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России", — информируют разведчики.

Напомним, в начале марта в Офисе президента прокомментировали провокацию с "украинской ДРГ" под Брянском. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк полностью убежден, что таким образом российская пропаганда убеждает граждан в том, что Кремль "не просто так" начал воевать с Украиной.

Фокус также писал, что 8 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, кому был выгоден подрыв "Северного потока". Он намекнул, что от несчастного случая, который произошел на подводном участке трубопровода "Северный поток", выгоду получила только РФ, пытавшаяся шантажировать европейские страны энергетическим кризисом.