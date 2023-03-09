Приїде Соловйов: Росія готує провокацію на кордоні України та Білорусі, — ГУР

За інформацією українських розвідників, нова провокація потрібна військово-політичному керівництву Росії, щоб дискредитувати ЗСУ перед країнами-союзницями.

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Російські військові запланували масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі, аби використати цей інцидент для пропаганди. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська розвідка отримала дані, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі.

Для цього на територію Білорусі прибуває кілька груп росіян. Ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

"Мета провокації — створення ворожої громадської думки щодо України з боку білоруських громадян і забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці Росії", — повідомляє пресслужба ГУР.

Ба більше, для детального висвітлення цієї операції, яка дискредитує українських військових, у Білорусь готується прибути російський пропагандист Володимир Соловйов.

"11 березня планується організація телерадіомосту та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в Росії", — інформують розвідники.

Нагадаємо, на початку березня в Офісі президента прокоментували провокацію з "українською ДРГ" під Брянськом. Радник керівника ОП Михайло Подоляк повністю переконаний, що так російська пропаганда переконує громадян, що Кремль "не просто так" почав воювати з Україною.

Фокус також писав, що 8 березня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, кому був вигідний підрив "Північного потоку". Він натякнув, що від нещасного випадку, що трапився на підводній ділянці трубопроводу "Північний потік", вигоду отримала лише РФ, яка намагалася шантажувати європейські країни енергетичною кризою.