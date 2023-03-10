РФ проводит массированные удары все реже: в разведке Британии назвали причину

По данным британской военной разведки, интервалы между массированными обстрелами украинских городов, судя по всему, увеличиваются. Применяются боеприпасы, только что сошедшие с конвейера российского ВПК, а переоборудованные ЗРК С-300 используют как "земля-земля".

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9 марта Россия провела массированный обстрел Украины, в котором задействовались по меньшей мере 80 дальнобойных ракет, направленных на критическую инфраструктуру. Об этом сообщается в сводке британской разведки за 10 марта.

Для массированного удара использовались крылатые ракеты, а переоборудованные ЗРК С-300 применялись как ракеты "земля-земля", были также иранские дроны и необычно большое количество сверхзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

По данным британских военных, это был крупнейший массированный удар с 16 февраля 2023 года, и, скорее всего, один из самых крупных с декабря прошлого года. Украинские власти сообщили о гибели как минимум 11 граждан.

Интервалы между очередными массированными обстрелами городов Украины вероятно возрастают, потому что России приходится накапливать необходимое число только что сошедших с конвейера ракет, чтобы создать достаточную нагрузку на украинские ПВО.

Сводка разведки Великобритании

В ОП, в свою очередь, объяснили, что РФ вернулась к "старой схеме" во время массированного обстрела 9 марта. ВС РФ вновь прибегают к тактике ночных обстрелов Украины, когда люди спят.

Ранее Фокус сообщал, что в публикации BBC за 9 марта идет речь о том, что российская стратегия ударов по энергоинфраструктуре неэффективна. По оценкам журналистов, массированные ракетные удары в последнее время носят все более непостоянный характер. Это свидетельство дефицита высокоточного оружия у ВС РФ.