РФ проводить масовані удари дедалі рідше: у розвідці Британії назвали причину

За даними британської військової розвідки, інтервали між масованими обстрілами українських міст, зважаючи на все, збільшуються. Застосовуються боєприпаси, які щойно зійшли з конвеєра російського ВПК, а переобладнані ЗРК С-300 використовують як "земля-земля".

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9 березня Росія провела масований обстріл України, в якому задіяла щонайменше 80 далекобійних ракет, спрямованих на критичну інфраструктуру. Про це повідомляється у зведенні британської розвідки за 10 березня.

Для масованого удару використовувалися крилаті ракети, а переобладнані ЗРК С-300 застосовувалися як ракети "земля-земля", були також іранські дрони та надзвичайно велика кількість надзвукових балістичних ракет повітряного базування.

За даними британських військових, це був найбільший масований удар із 16 лютого 2023 року та, швидше за все, один із найбільших із грудня минулого року. Українська влада повідомила про загибель як мінімум 11 громадян.

Інтервали між черговими масованими обстрілами міст України, ймовірно, зростають, тому що Росії доводиться накопичувати необхідну кількість ракет, які щойно зійшли з конвеєра, щоб створити достатнє навантаження на українську ППО.

Зведення розвідки Великобританії

В ОП, зі свого боку, пояснили, що РФ повернулася до "старої схеми" під час масованого обстрілу 9 березня. ЗС РФ знову вдаються до тактики нічних обстрілів України, коли люди сплять.

Раніше Фокус повідомляв, що в публікації ВВС за 9 березня йдеться про те, що російська стратегія ударів по енергоінфраструктурі неефективна. За оцінками журналістів, масовані ракетні удари останнім часом мають усе непостійніший характер. Це свідчення дефіциту високоточної зброї в ЗС РФ.