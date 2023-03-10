"Не хватает оружия": российская стратегия ударов по инфраструктуре не работает, — СМИ

По словам журналистов, наблюдается все более непостоянный характер российских ракетных атак на инфраструктуру Украины. Это указывает на нехватку высокоточного оружия у РФ.

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Несмотря на огромный ущерб, нанесенный энергосистеме Украины за последние полгода, страна не поставлена ​​на колени, и большинство украинцев давно привыкли к отключениям электроэнергии, неудобствам и случайным опасностям. Об этом пишет издание BBC.

Журналисты отметили, что украинские инженеры успешно обеспечили подачу электроэнергии по всей стране, несмотря на потерю десятков трансформаторов, и других ключевых компонентов инфраструктуры. Но ситуация остается нестабильной, а Россия все еще способна нанести огромный ущерб.

Издание сообщило, что волна ракетных ударов, приуроченная к первой годовщине полномасштабного вторжения России 24 февраля, так и не случилась. Однако это, по словам журналистов, говорит об ошибочных ожиданиях СМИ, чем о том, что РФ как-то изменила свою стратегию.

В материале говорится, что наблюдается все более непостоянный характер российских ракетных атак на инфраструктуру Украины. Это указывает на нехватку высокоточного оружия у РФ, особенно ракет, использование которых поможет добиться хоть какой-то эффективности.

При этом, как сообщается, некоторые виды оружия, такие как противокорабельная ракета большой дальности Х-22, которая круто пикирует на цель с очень большой высоты, трудно перехватить. То же самое касается и зенитной ракеты С-300, которая никогда не предназначалась для поражения наземных целей, но в течение последних шести месяцев все чаще использовалась именно для этого.

По словам журналистов, пока неясно, будет ли Россия продолжать использовать ту же стратегию ударов по инфраструктуре, которая, как показало время, не работает.

Ранее эксперт назвал эскалацией использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал". По мнению военного аналитика, Украине необходимо средство для защиты от гиперзвуковых ракет. Однако западные истребители F-16 в этом не помогут.