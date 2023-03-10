"Не вистачає зброї": російська стратегія ударів по інфраструктурі не працює, — ЗМІ

За словами журналістів, спостерігається дедалі більше непостійний характер російських ракетних атак на інфраструктуру України. Це вказує на нестачу високоточної зброї у РФ.

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Незважаючи на величезні збитки, завдані енергосистемі України за останні півроку, країна не поставлена ​​на коліна, і більшість українців давно звикли до відключень електроенергії, незручностей та випадкових небезпек. Про це пише видання BBC.

Журналісти зазначили, що українські інженери успішно забезпечили подачу електроенергії по всій країні, незважаючи на втрату десятків трансформаторів та інших ключових компонентів інфраструктури. Але ситуація залишається нестабільною, а Росія все ще здатна завдати величезних збитків.

Видання повідомило, що хвиля ракетних ударів, присвячена першим роковинам повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, так і не сталася. Однак це, за словами журналістів, говорить про помилкові очікування ЗМІ, ніж про те, що РФ якось змінила свою стратегію.

У матеріалі йдеться про те, що спостерігається все більш непостійний характер російських ракетних атак на інфраструктуру України. Це вказує на нестачу високоточної зброї в РФ, особливо ракет, використання яких допоможе досягти хоч якоїсь ефективності.

При цьому деякі види зброї, такі як протикорабельна ракета великої дальності Х-22, яка круто пікірує на ціль з дуже великої висоти, важко перехопити. Те саме стосується і зенітної ракети С-300, яка ніколи не призначалася для ураження наземних цілей, але протягом останніх шести місяців все частіше використовувалася саме для цього.

За словами журналістів, поки неясно, чи Росія продовжуватиме використовувати ту ж стратегію ударів по інфраструктурі, яка, як показав час, не працює.

Раніше експерт назвав ескалацією використання Росією гіперзвукових ракет "Кинжал". На думку військового аналітика, Україні потрібний засіб для захисту від гіперзвукових ракет. Проте західні винищувачі F-16 цього не допоможуть.