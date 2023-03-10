"Действуем ассиметрично": оккупанты заявили, что строят "нестандартную" линию обороны в Крыму

Так называемый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов утверждает, что возведение укреплений на захваченном полуострове "идет по плану". Строительство фортификационных сооружений поддержал президент РФ Владимир Путин.

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Оккупационные власти Крыма ведут строительство оборонительной линии на захваченном полуострове. Об этом в интервью российскому агентству РИА Новости рассказал так называемый "глава РК" Сергей Аксенов.

По словам коллаборанта, строительство укреплений "идет по плану". При этом оккупационные власти в республике учитывают опыт боевых действий.

Аксенов подчеркнул, что не может максимально осветить тему публично. Однако отметил, что для строительства линии обороны иногда принимаются "нестандартные" решения.

"На самом деле, мы там действуем нестандартно. Тема такая, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно отработаны", — прокомментировал пособник Москвы.

Он также отметил, что выступает с позиции: "хочешь мира — готовься к войне".

По словам Аксенова, "все решения лидера [Путина] будут выполнены".

Для участия в строительстве привлечено большое количество работников и специальной техники.

Ранее Аксенов уже сообщал о начале фортификационных работ на территории оккупированного Крыма, уточняют журналисты. Укрепления якобы создаются для "обеспечения безопасности жителей полуострова". По словам "главы республики", строительство линии обороны поддержал президент страны-агрессора Владимир Путин.

Напомним, в этом же интервью Сергей Аксенов рассказал о судьбе квартиры Владимира Зеленского в оккупированном Крыму. Квартиру президента Украины собираются отдать кому-то из жителей полуострова, кто в этом "нуждается", сообщил глава оккупационной администрации.