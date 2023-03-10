"Не самоцель отнять ее": Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму (видео)

Квартиру президента Украины собираются отдать кому-то из жителей полуострова, кто в этом "нуждается", сообщил глава оккупационной администрации.

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Квартира в Крыму в поселке Левадия, принадлежащая украинскому президенту Владимиру Зеленскому, обездвижена. Об этом, отвечая на вопросы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в эфире одного из российских каналов, сообщил самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов.

"Все эти объекты сейчас обездвижены. Сначала мы пытаемся национализировать те объекты, которые приносят прибыль врагу. Пока Зеленские квартиру не сдают. Возможно, кто-то из родственников приезжает на отдых, я, конечно, утрирую. Это - не самоцель отобрать квартиру" у Зеленского, самоцель — победить врага", — сказал Аксенов.

Он добавил, что квартиру Зеленского в Левадии могут передать кому-то из жителей Крыма, в частности многодетной или малообеспеченной семье.

Напомним, что в оккупированном Крыму в декабре прошлого года анонсировали возможную "национализацию" недвижимости, принадлежащей семье президента Владимира Зеленского. Глава оккупационной администрации Крыма также заявил, что имуществу граждан Украины, не проявляющих негативного отношения к России, ничего не угрожает.

В оккупационной администрации Крыма заговорили о создании на полуострове базы для ЧВК "Вагнер". Отмечается, что инициатором такого решения был руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов. Такая база может стать первым местом дислокации наемников из ЧВК "Вагнер" в аннексированном Крыму.