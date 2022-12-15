"Из принципа": оккупанты анонсировали конфискацию квартиры Зеленских в Крыму

Недвижимость в Ливадии, по словам "главы" аннексированного полуострова Сергея Аксенова, может достаться кому-то в подарок.

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В аннексированном Крыму анонсировали возможную "национализацию" недвижимости, которая принадлежит семье президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов в интервью пропагандистскому агентству ТАСС.

В частности, собеседник попросил прокомментировать, как работают "национализированные" предприятия, которые ранее принадлежали гражданам Украины.

По словам Аксенова, подобные объекты работают в штатном режиме и сокращения персонала не планируется. Проверки на предприятиях, как утверждает глава оккупационной администрации, проводятся совместно с сотрудниками ФСБ.

"Уточняем списки учредителей — это работа нашей антитеррористической комиссии. Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины, какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны", — продолжил глава оккупационной администрации РФ в интервью.

На уточняющий вопрос о том, что будет с недвижимостью семьи президента Украины Владимира Зеленского, Аксенов не исключил, что апартаменты могут "из принципа забрать и кому-то подарить".

Глава оккупационной администрации Крыма также заявил, что с имуществу граждан Украины, которые не проявляют негативное отношение к России, ничего не грозит.

Фокус в своем материале уже рассказывал, что семья президента Украины Владимира Зеленского владеет недвижимостью в оккупированном Крыму. Апартаменты и парковочное место в элитном ЖК в Ливадии официально оформлены на первую леди.

После полномасштабного вторжения в Украину в росСМИ начала появляться информация о возможной "национализации" недвижимости семьи президента Зеленского в Крыму.

В июне Госдума РФ инициировала процедуру конфискации квартиры семьи Зеленского в оккупированном Крыму.