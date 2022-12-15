"Через принцип": окупанти анонсували конфіскацію квартири Зеленських у Криму

Нерухомість у Лівадії, за словами "глави" анексованого півострова Сергія Аксьонова, може дістатися комусь у подарунок.

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В анексованому Криму анонсували можливу "націоналізацію" нерухомості, яка належить родині президента Володимира Зеленського. Про це заявив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАРС.

Зокрема, співрозмовник попросив прокоментувати, як працюють "націоналізовані" підприємства, які раніше належали громадянам України.

За словами Аксьонова, подібні об'єкти працюють у штатному режимі, і скорочення персоналу не планується. Перевірки на підприємствах, як стверджує голова окупаційної адміністрації, проводяться разом зі співробітниками ФСБ.

"Уточнюємо списки засновників — це робота нашої антитерористичної комісії. Наразі робимо ревізію, аналізуємо, чи є у відкритому доступі висловлювання щодо СВО, антиросійська позиція тощо. Якщо бачимо, що це громадянин України, тим більше той, хто працює зараз на владу України, яке ще може бути рішення? Такі люди тут заробляти не повинні", — продовжив глава окупаційної адміністрації РФ в інтерв'ю.

На уточнювальне запитання про те, що буде з нерухомістю сім'ї президента України Володимира Зеленського, Аксьонов не виключив, що апартаменти можуть "через принцип забрати й комусь подарувати".

Глава окупаційної адміністрації Криму також заявив, що майну громадян України, які не виявляють негативного ставлення до Росії, нічого не загрожує.

Фокус у своєму матеріалі вже розповідав, що родина президента України Володимира Зеленського має нерухомість в окупованому Криму. Апартаменти й місце для паркування в елітному ЖК в Лівадії офіційно оформлені на першу леді.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в росЗМІ почала з'являтися інформація про можливу "націоналізацію" нерухомості сім'ї президента Зеленського в Криму.

У червні Держдума РФ ініціювала процедуру конфіскації квартири сім'ї Зеленського в окупованому Криму.