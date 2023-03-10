"Не самоціль відібрати її": Аксьонов розповів про долю квартири Зеленського у Криму (відео)

Квартиру президента України збираються віддати комусь із жителів півострова, хто цього "потребує", повідомив очільник окупаційної адміністрації.

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Квартира у Криму у селищі Лівадія, яка належить українському президенту Володимиру Зеленському, знерухомлена. Про це, відповідаючи на питання російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ефірі одного із російських каналів, повідомив самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов.

"Всі ці об'єкти зараз знерухомлені. Спершу ми намагаємося націоналізувати ті об'єкти, які приносять прибуток ворогу. Поки Зеленські квартиру не здають. Можливо, хтось із родичів приїздить на відпочинок, я, звичайно, перебільшую. Це — не самоціль відібрати квартиру у Зеленського, самоціль — перемогти ворога", — сказав Аксьонов.

Він додав, що квартиру Зеленського у Лівадії можуть передати комусь із жителів Криму, зокрема, багатодітній чи малозабезпеченій родині.

Нагадаємо, що в окупованому Криму у грудні минулого року анонсували можливу "націоналізацію" нерухомості, яка належить родині президента Володимира Зеленського. Глава окупаційної адміністрації Криму також заявив, що майну громадян України, які не виявляють негативного ставлення до Росії, нічого не загрожує.

В окупаційній адміністрації Криму заговорили про створення на півострові бази для ПВК "Вагнер". Наголошується, що ініціатором такого рішення був керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов. Така база може стати першим місцем дислокації найманців із ПВК "Вагнер" в анексованому Криму.