"Діємо асиметрично": окупанти заявили, що будують "нестандартну" лінію оборони в Криму

Так званий глава Республіки Крим Сергій Аксьонов стверджує, що зведення укріплень на захопленому півострові йде за планом. Будівництво фортифікаційних споруд підтримав президент РФ Володимир Путін.

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Окупаційна влада Криму веде будівництво оборонної лінії на захопленому півострові. Про це в інтерв'ю російському агентству РИА "Новости" розповів так званий "глава РК" Сергій Аксьонов.

За словами колаборанта, будівництво укріплень "іде за планом". При цьому окупаційна влада в республіці враховує досвід бойових дій.

Аксьонов підкреслив, що не може максимально висвітлити тему публічно. Однак зазначив, що для будівництва лінії оборони іноді ухвалюються "нестандартні" рішення.

"Насправді ми там діємо нестандартно. Тема така, що в публічному полі максимально розкрита бути не може, але можу сказати, що ми з урахуванням всього досвіду бойових дій діємо нестандартно, асиметрично, можна сказати. Тому йдемо не просто за планами, які були сто років тому, там умовно відпрацьовано", — прокоментував помічник Москви.

Він також зазначив, що виступає з позиції: "хочеш миру — готуйся до війни".

За словами Аксьонова, "всі рішення лідера [Путіна] будуть виконані".

Для участі у будівництві залучено велику кількість працівників та спеціальної техніки.

Раніше Аксьонов вже повідомляв про початок фортифікаційних робіт на території окупованого Криму, уточнюють журналісти. Зміцнення нібито створюються для забезпечення безпеки мешканців півострова. За словами глави республіки, будівництво лінії оборони підтримав президент країни-агресора Володимир Путін.

Нагадаємо, цього ж інтерв'ю Сергій Аксьонов розповів про долю квартири Володимира Зеленського в окупованому Криму. Квартиру президента України збираються віддати комусь із мешканців півострова, хто цього "потребує", повідомив глава окупаційної адміністрації.