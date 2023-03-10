Уничтожили флот из 7 лодок: ВСУ не дали высадиться вражеской ДРГ, — ОК "Юг"
Российские оккупанты спланировали высадку в районе Херсона на моторных лодках, но "акция" оказалась неудачной, отметили в ОК "Юг".
В Херсонской области российские оккупанты выстроили "флот" из 7 лодок и намеревались высадить ДРГ на одном из островов в районе Херсона. "Спецоперация" для оккупантов оказалась провальной. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их "акция" была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в количестве примерно 20 человек уничтожены", — рассказала она.
Наталья Гуменюк добавила, что на указанных островах в настоящее время сохраняется серая зона. Российские оккупанты постоянно пытаются высадить там свои диверсионно-разведывательные группы. Силы обороны эти попытки успешно "притормаживают".
7 марта Наталья Гуменюк сообщала, что Россия завела все надводные и подводные ракетоносители в Черном море и пытается найти новую тактику для обстрела территории Украины.
В Минобороны России нашли выход, как списать все "грехи" оккупантов на захваченных территориях. Бойцам приказали в случае чего выдавать себя за бойцов ЧВК "Вагнер".