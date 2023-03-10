Знищили флот із 7 човнів: ЗСУ не дали висадитися ворожій ДРГ, — ОК "Південь"

Російські окупанти спланували висадку в районі Херсона на моторних човнах, але "акція" виявилася невдалою, зазначили в ОК "Південь".

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На Херсонщині російські окупанти вишикували "флот" із 7 човнів і мали намір висадити ДРГ на одному з островів в районі Херсона. "Спецоперація" для окупантів виявилася провальною. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми знищили їхній налаштований флот із семи човнів. Противник обладнав їх навісними моторами, облаштував кулеметами, укріпив борти й намагався таким чином дістатися до островів. Ця їхня "акція" була невдалою, адже за три дні човни та особовий склад у кількості приблизно 20 осіб знищені", — розповіла вона.

Наталія Гуменюк додала, що на вказаних островах на теперішній час зберігається сіра зона. Російські окупанти постійно намагаються висадити там свої диверсійно-розвідувальні групи. Сили оборони ці намагання успішно "пригальмовують".

7 березня Наталія Гуменюк повідомляла, що Росія завела всі надводні та підводні ракетоносії у Чорному морі та намагається знайти нову тактику для обстрілу території України.

У Міноборони Росії знайшли вихід, як списати всі "гріхи" окупантів на захоплених територіях. Бійцям наказали в разі чого видавати себе за бійців ПВК "Вагнер".