Шукає нову тактику: РФ завела на базу всі ракетоносії у Чорному морі, — ОК "Південь"

За словами представниці командування Наталії Гуменюк, ситуація з наявністю кораблів у Чорному морі "стрімко змінюється". Ймовірно, ракетоносії відправили на перезаряджання.

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Росія завела всі надводні та підводні ракетоносії у Чорному морі до пунктів базування. Наразі в морі знаходяться 11 кораблів без ракет на борту. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 7 березня.

За її словами, ситуація з наявністю ракетоносіїв у Чорному морі "стрімко змінюється". Вона вважає, що Росія намагається знайти нову тактику для обстрілу території України.

"Оперативної інформації не було про те, що є якісь зовнішні причини для заведення кораблів. Тому те, що вони зараз маневрують і намагаються змінювати пункти розташування кораблів — це, швидше за все, спроба підшукати нову тактику", — заявила речниця командування.

Наталія Гуменюк наголосила, що російські кораблі, ймовірно, завели до пунктів базування для перезарядки. Водночас, за її словами, морально-психологічний дух росіян "не такий уже й бойовий".

Нагадаємо, 6 березня представниця ОК "Південь" заявляла, що ймовірність ракетних ударів Росії є максимально високою. За її словами, росіяни продовжують проводити повітряну розвідку та шукають нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.

2 березня Гуменюк сказала, що масовані ракетні обстріли РФ можуть залишитися в минулому. Вона додала, що мета ЗС РФ – знешкодити українську ППО та завдавати результативних ударів.