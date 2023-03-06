Імовірність ракетних ударів РФ зараз максимально висока, — ОК "Південь"

За інформацією командування, загальна кількість "Калібрів" на ракетоносіях — до 16. Противник продовжує повітряну розвідку та шукає нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.

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Станом на 6 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжують перебувати чотири російські ракетоносії, два з яких — підводні. Наразі максимально висока ймовірність ракетних атак, повідомили у ОК "Південь".

Загальна кількість "Калібрів" — до 16. Зазначається, що противник продовжує повітряну розвідку та шукає нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів.

"Поставивши на паузу масовані ракетні атаки, час від часу залучає авіацію та ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових або оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 за прифронтовими територіями в зонах досяжності. Готовність ракетоносіїв у морі свідчить, що ймовірність атак максимально висока", — повідомили у командуванні.

До речі, у ніч на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе "Shahed-131/136", з Брянської області РФ запустили 15 апаратів.

Сьогодні, 6 березня, у ЗСУ пояснили, що при запуску з північного напрямку, що останнім часом практикують війська РФ, іранські дрони-камікадзе пролетять меншу відстань, останнім часом окупаційні війська почали використовувати саме такий підхід.

Нагадаємо, що оператори Центру спецоперацій "Альфа" в ніч з 3 на 4 березня вразили 8 одиниць ворожої військової техніки — 5 танків, 2 БМП та 1 вантажівка з боєкомплектом.

Засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов 4 березня розповідав про успішні удари українськими БПЛА територією Росії. Наслідки уражень, за його словами, приховують від громадськості у Росії та Україні.

Нещодавно ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Картограф", який використовує ФСБ РФ. У ньому є оптичний комплекс із 12 об'єктивами, що дозволяє вести детальну аерозйомку.