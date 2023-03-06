"Все банально просто": у ВПС пояснили, чому росіяни почали запускати дрони з півночі (відео)

За словами спікера Командування Повітряних сил Юрія Ігната, під час запуску з південного напрямку іранські дрони на своєму шляху можуть зіткнутися із зенітно-ракетними системами, мобільними групами чи ракетами винищувачів.

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У разі запуску з північного напрямку, що останнім часом практикують війська РФ, іранські дрони-камікадзе пролетять меншу відстань, останнім часом окупаційні війська почали використовувати саме такий підхід. Про це 6 березня в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Спочатку російські війська запускали дрони з південної території.

"Якщо цілі, які вони собі намітили в Київській області, то тут банально просто — коротша відстань, менше противник пролітатиме по території України", — пояснив спікер.

За його словами, в іншому випадку іранські дрони на своєму шляху можуть зіткнутися з вогневими засобами, зенітно-ракетними системами або мобільними групами. Є і винищувачі, які нищать "Шахідів".

Насамперед на шляху до столиці іранські безпілотники знищувало повітряне командування "Південь" та "Схід", зараз же з півночі їм доводиться летіти незначну відстань.

[ + – ] Про нову тактику запуску дронів-камікадзе, дивитись з 2:30

Нагадаємо, що в ніч на понеділок 6 березня під час атаки Shahed українські системи ППО знищили 13 із 15 ворожих БПЛА. За інформацією влади, на території Дніпропетровської області було запущено 4 дрони-камікадзе. Ба більше, ППО ліквідувала всі БПЛА, які прямували до Києва.

Раніше Фокус повідомляв, що, крім США та Британії, повітряні розвідки ще 5-6 країн збирають розвіддані для України. Ексофіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інгрем напередодні, 5 березня, розповів, що британські ВПС використовують із цією метою літак радіотехнічної розвідки RC-135. Зі свого боку, американці переважно збирають інформацію за допомогою безпілотника Global Hawk.