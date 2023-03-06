"Все банально просто": в ВВС объяснили, почему россияне начали запускать дроны с севера (видео)

По словам спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната, при запуске с южного направления иранские дроны на своем пути могут столкнуться с зенитно-ракетными системами, мобильными группами или ракетами истребителей.

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При запуске с северного направления, что в последнее время практикуют войска РФ, иранские дроны-камикадзе пролетят меньшее расстояние, в последнее время оккупационные войска начали использовать именно такой подход. Об этом 6 марта в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Поначалу российские войска запускали дроны с южной территории.

"Если цели, которые они себе наметили в Киевской области, то здесь банально просто — более короткое расстояние, меньше противник будет пролетать через территорию Украины", — пояснил спикер.

По его словам, в противном случае иранские дроны на своем пути могут столкнуться с огневыми средствами, зенитно-ракетными системами или же мобильные группы. Есть и истребители, которые уничтожают "Шахедов".

Прежде на пути к столице иранские беспилотники уничтожало воздушное командование "Юг" и "Восток", сейчас же с севера им приходится лететь незначительное расстояние.

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Напомним, что в ночь на понедельник 6 марта в ходе атаки Shahed украинские системы ПВО уничтожили 13 из 15 вражеских БПЛА. По информации властей, на территории Днепропетровской области были запущены 4 дрона-камикадзе. Более того, ПВО ликвидировали все БПЛА, направлявшиеся к Киеву.

Ранее Фокус сообщал, что, помимо США и Британии, воздушные разведки еще 5-6 стран собирают разведданные для Украины. Экс-офицер военной разведки Великобритании Филипп Ингрэм накануне, 5 марта, рассказал, что британские ВВС используют для этой цели самолет радиотехнической разведки RC-135. В свою очередь, американцы преимущественно собирают информацию с помощью беспилотника Global Hawk.