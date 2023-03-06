Вероятность ракетных ударов РФ сейчас максимально высока, – ОК "Юг"

По информации командования, общее количество "Калибров" на ракетоносителях — до 16. Противник продолжает воздушную разведку и ищет новую тактику повышения результативности применения ракетных ударов.

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По состоянию на 6 марта на боевом дежурстве в Черном море продолжают находиться четыре российских ракетоносителя, два из которых — подводные. Сейчас максимально высокая вероятность ракетных атак, сообщили в ОК "Юг".

Общее количество "Калибров" — до 16. Отмечается, что противник продолжает воздушную разведку и ищет новую тактику повышения результативности применения ракетных ударов.

"Поставив на паузу массированные ракетные атаки, время от времени привлекает авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах досягаемости. Готовность же ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак максимально высокая", — сообщили в командовании.

К слову, в ночь на 6 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-131/136", с Брянской области РФ запустили 15 аппаратов.

Сегодня, 6 марта в ВСУ объяснили, что при запуске с северного направления, что в последнее время практикуют войска РФ, иранские дроны-камикадзе пролетят меньшее расстояние, в последнее время оккупационные войска начали использовать именно такой подход.

Напомним, что операторы Центра спецопераций "Альфа" в ночь с 3 на 4 марта поразили 8 единиц вражеской военной техники — 5 танков, 2 БМП и 1 грузовик с боекомплектом.

Основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов 4 марта рассказывал об успешных ударах украинскими БПЛА по территории России. Последствия поражений, по его словам, скрывают от общественности в России и в Украине.

Недавно ВСУ сбили редкий российский дрон "Картограф", который использует ФСБ РФ. В нем есть оптический комплекс с 12 объективами, позволяющий вести детальную аэросъемку.