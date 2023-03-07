Ищет новую тактику: РФ завела на базу все ракетоносители в Черном море, — ОК "Юг"

По словам представительницы командования Наталии Гуменюк, ситуация с наличием кораблей в Черном море "стремительно меняется". Вероятно, ракетоносители отправили на перезарядку.

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Россия завела все надводные и подводные ракетоносители в Черном море в пункты базирования. Сейчас в море находятся 11 кораблей без ракет на борту. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона 7 марта.

По ее словам, ситуация с наличием ракетоносителей в Черном море "стремительно меняется". Она считает, что Россия пытается найти новую тактику для обстрелов территории Украины.

"Оперативной информации не было о том, что есть какие-то внешние причины для заведения кораблей. Поэтому то, что они сейчас маневрируют и пытаются менять пункты расположения кораблей — это, скорее всего, попытка подыскать новую тактику", — заявила спикер командования.

Наталия Гуменюк отметила, что российские корабли, вероятно, завели в пункты базирования для перезарядки. В то же время, по ее словам, морально-психологический дух россиян "не такой уж и боевой".

Напомним, 6 марта представительница ОК "Юг" заявляла, что вероятность ракетных ударов России максимально высока. По ее словам, россияне продолжают проводить воздушную разведку и ищут новую тактику повышения результативности применения ракетных ударов.

2 марта Гуменюк сказала, что массированные ракетные обстрелы РФ могут остаться в прошлом. Она добавила, что цель ВС РФ — обезвредить украинскую ПВО и наносить результативные удары.