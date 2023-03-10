"Мы на них такие злые": мобилизованные россияне отказываются воевать рядом с "ДНРовцами"

Российские оккупанты жалуются, что их бросают на штурм, хотя они записывались в терроборону, а также что в "ДНР" россиян не считают людей.

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Российские военные из Калининграда устроили бунт на фронте. Они отказываются идти на штурм укрепленных позиций ВСУ и воевать бок о бок с "ДНРовцами". Видео выложили в сети.

Мобилизированные оккупанты заявили командирам, что не хотят идти в "мясной штурм". Они знают, что смогут провоевать максимум неделю-две, а командование ДНР их не считает за людей и постоянно выводят их на позиции. А еще четко дали понять, что для "ДНРовцев" здесь их дом, а россияне здесь никто.

"Руки трясутся, очко играет, и тебе говорят выходить. А они сидят со всей техникой, с тепловизорами. Мы что спецы? За кого? За что? На верную гибель отправляют. Идти штурмовать мы отказываемся, всех можете садить. Сколько дороже. Сколько там: 5, 7, 10 лет? Да по х**. Мы, такие злые на них после гибели наших товарищей, после разделения "вы — мы", — возмущаются российские вояки.

Они жалуются, что вообще записывались в ряды терробороны, а оказались на передовой и должны штурмовать укрепленные позиции Сил обороны Украины, а один из штурмовиков, по их словам, публично застрелился, не выдержав пережитого в бою.

"Вы хотите здесь суицидов? Вы видели там лужу крови? Мы должны были быть в терробороне!" – заявляют россияне.

Во второй раз за месяц российские оккупанты, мобилизованные в Иркутске в РФ и переброшенные в Украину, устроили бунт. Они недовольны тем, что должны выполнять "преступные приказы" руководства "ДНР" и идти в бой без поддержки. Об этом сообщает CNN.

Военнослужащие ВС РФ из полка 1439 г. вторично за месяц устроили бунт. Они возмутились, что из бойцов территориальной обороны за один день сформировали штурмовые отряды и направили штурмовать опорный пункт в Авдеевке.

Российские оккупанты спланировали высадку в районе Херсона на моторных лодках, но "спецоперации" помешали Силы обороны. Они уничтожили два десятка захватчиков вместе с 7 лодками.