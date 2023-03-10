"Ми на них такі злі": мобілізовані росіяни відмовляються воювати поруч з "ДНРівцями"

Російські окупанти скаржаться, що їх кидають на штурм, хоча вони записувалися в тероборону, а також що в "ДНР" росіян не рахують за людей.

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Російські військові з Калінінграда влаштували бунт на фронті. Вони відмовляються йти на штурм укріплених позицій ЗСУ та воювати пліч-о-пліч з "ДНРівцями". Відео виклали в мережі.

Мобілізовані окупанти заявили командирам, що не хочуть йти у "м'ясний штурм". Вони знають, що зможуть провоювати максимум тиждень-два, а командування "ДНР" їх не рахує за людей і постійно виводять їх на позиції. А ще чітко дали зрозуміти, що для "ДНРівців" тут їхній дім, а росіяни тут — ніхто.

"Руки трясуться, очко грає, і тобі кажуть виходити. А вони сидять з усією технікою, з тепловізорами. Ми що специ? За кого? За що? На вірну загибель відправляють. Іти штурмувати ми відмовляємося, всіх можете садити. Життя дорожче. Скільки там: 5, 7, 10 років? Та по х**. Ми, такі злі на них після загибелі наших товаришів, після поділу "ви — ми", — обурюються російські вояки.

Вони скаржаться, що взагалі-то записувалися до лав тероборони, а опинилися на передовій і мусять штурмувати укріплені позиції Сил оборони України, а один із штурмовиків, за їхніми словами, привселюдно застрелився, не витримавши пережитого у бою.

"Ви хочете тут суїцидів? Ви бачили тут калюжу крові? Ми повинні були бути в теробороні!" – заявляють росіяни.

Вдруге за місяць російські окупанти, яких мобілізували в Іркутську у РФ і перекинули до України, влаштували бунт. Вони невдоволені тим, що мають виконувати "злочинні накази" керівництва так званої "ДНР" та йти в бій без підтримки. Про це повідомляє CNN.

Військовослужбовці ЗС РФ з полку 1439 вдруге за місяць влаштували бунт. Вони обурилися, що них — з бійців територіальної оборони за один день сформували штурмові загони та направили штурмувати опорний пункт в Авдіївці.

Російські окупанти спланували висадку в районі Херсона на моторних човнах, але "спецоперації" завадили Сили оборони. Вони знищили два десятки загарбників разом із 7 човнами.