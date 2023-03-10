Под Владивостоком российские партизаны сожгли истребитель Су-27, — соцсети (видео)

Как утверждают представители подполья из Легиона "Свобода России", самолет, который является носителем тактических ядерных боеприпасов, был поврежден на авиабазе "Центральная Угловая".

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В ночь на 10 марта под российским городом Владивостоком партизаны сожгли истребитель Су-27. Соответсвующее видео опубликовало Всенародное движение Легиона "Свобода России".

Сообщается, что поджог воздушного судна ВС РФ произошел на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края. На объекте базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС РФ. Объектом сожжения стал боевой самолет Су-27.

Что известно о самолете Су-27?

Су-27 — советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Он предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и является носителем тактических ядерных боеприпасов.

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