Під Владивостоком російські партизани спалили винищувач Су-27, — соцмережі (відео)

Як стверджують представники підпілля з Легіону "Свобода Росії", літак, який є носієм тактичних ядерних боєприпасів, був пошкоджений на авіабазі "Центральна Кутова".

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У ніч на 10 березня під російським містом Владивосток партизани спалили винищувач Су-27. Відповідне відео опублікував Всенародний рух Легіону "Свобода Росії".

Повідомляється, що підпал повітряного судна ЗС РФ стався на авіабазі "Центральна Кутова" у місті Артем Приморського краю. На об'єкті базується 22 гвардійський авіаполк ВКС РФ. Об'єктом спалення став бойовий літак Су-27.

Що відомо про літак Су-27?

Су-27 — радянський всепогодний надзвуковий важкий винищувач четвертого покоління. Він призначений для завоювання переваги у повітрі. Також літак застосовується для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях та є носієм тактичних ядерних боєприпасів.

Нагадаємо, 9 березня в соціальних мережах опублікували відео, на якому озброєні чоловіки представилися "борцями проти режиму Путіна" та заявили, що замінували село в Курській області. Вони додали, що продовжують діяти у регіоні та закликали місцевих мешканців приєднуватися до них.

3 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що причини заворушень та вибухів у Росії пов'язані із вторгненням в Україну. За його словами, Україна не має жодного відношення до атак на російські регіони, і Кремлю варто побоюватися власних партизанів.