Не хотел ехать на фронт: депутат ОПЗЖ из Одессы попал под суд за невыполнение приказа, — СМИ

Родственники отказников протестовали против решения суда, рассказав о том, что бойцов хотят отправить на передовую без должной подготовки. Однако в оперативном командования "Юг" пояснили, что некоторые из них пошли в тероборону, чтобы "решать" свои бизнес-вопросы и "пиариться" в СМИ.

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Группу военнослужащих одного из подразделений теробороны Одесской области привлекают к уголовной ответственности за отказ выполнять приказы в условиях военного положения. В числе отказников оказался депутат Раздельнянского горсовета от запрещенной ОПЗЖ, глава бюджетной комиссии собрания Владимир Нестеров. Об этом 12 марта сообщило местное издание "Думская".

В сообщении говорится, что Нестерова мобилизовали в феврале 2022 года и назначили командиром стрелкового подразделения. А 21 февраля 2023 подразделение, в котором служил депутат, получило приказ направится на своем транспорте в зону боевых действий на восток Украины, однако военнослужащие приказ выполнять отказались. После этого отказниками заинтересовались представители военной контрразведки и Государственного бюро расследования (ГБР).

В связи с невыполнением приказа 25 февраля Киевский районный суд Одессы постановил содержать военнослужащих под стражей, при этом для Нестерова суд установлен залог в размере 214 720 грн.

В публикации отмечалось, что задержание отказников и судебное разбирательство сопровождалось протестами со стороны родственников. По их словам, причина отказа выполнять приказ заключается в слабой боевой подготовке военнослужащих.

"У них год не было практически никакой подготовки, несколько раз стреляли — и все. Какой фронт? Так делать нельзя", — возмутилась супруга одного из фигурантов дела.

Однако, как сообщил один из офицеров оперативного командования "Юг", подразделение теробороны Раздельнянского горсовета было сформировано в горячке первых дней российского вторжения, а его бойцы особо и не хотели проходить обучение. При этом офицер, который не захотел называть свое имя, уточнил, что их военная деятельность свелась к дежурству на блокпостах, сбору волонтерской помощи и пиару в СМИ.

"С самого начала говорили, что подразделение сформировали "для своих", чтобы устроить предпринимателей и чиновников, желающих и форму надеть, продемонстрировав свой патриотизм, и на фронт при этом не попасть. Там даже какая-то дама из руководства райсовета числится", — рассказал офицер.

Помимо этого существует информация, что некоторые теробороновцы при полном попустительстве командования использовали свое положение и полученное оружие для "решения" своих вопросов по бизнесу. Более того, один из военнослужащих в данный момент обвиняется в расстреле 27 февраля 2022 четырех граждан Азербайджана года возле пограничного пункта пропуска в селе Кучурган. Журналисты пишут, что обвиняемый утверждает, что открыл огонь по российским диверсантам, но у следствия есть другая версия.

"Да, это единичные случаи, но они бросают тень на все войска территориальной обороны Украины. В стране война, воинское подразделение год существует, зарплату с надбавками получает, но учиться не хочет, а когда приходит приказ уехать — устраивает бунт", — рассказал собеседник издания, добавив, что эта история неприятно выделяется на фоне других бойцов теробороны, которые достойно выполняют свой долг на фронте.

Напомним, 23 февраля в сети появились кадры подготовки обороны Киева на фоне вероятной угрозы масштабного наступления ВС РФ. По словам главы Киевской военной администрации Сергея Попко, в столице развернули блокпосты и опорные пункты, которые позже переведут в "спящий режим".