Не хотів їхати на фронт: депутат ОПЗЖ із Одеси потрапив під суд за невиконання наказу, — ЗМІ

Родичі відмовників протестували проти рішення суду, розповівши, що бійців хочуть відправити на передову без належної підготовки. Проте в оперативному командуванні "Південь" пояснили, що деякі з них пішли у тероборону, щоб "вирішувати" свої бізнес-питання та "піаритися" у ЗМІ.

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Групу військовослужбовців одного із підрозділів тероборони Одеської області притягують до кримінальної відповідальності за відмову виконувати накази в умовах воєнного стану. Серед відмовників виявився депутат Роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голова бюджетної комісії зборів Володимир Нестеров. Про це 12 березня повідомило місцеве видання "Думська".

У повідомленні йдеться, що Нестерова мобілізували у лютому 2022 року та призначили командиром стрілецького підрозділу. А 21 лютого 2023 року підрозділ, у якому служив депутат, отримав наказ попрямувати на своєму транспорті до зони бойових дій на схід України, проте військовослужбовці наказ виконувати відмовилися. Після цього відмовниками зацікавилися представники військової контррозвідки та Державного бюро розслідування (ДБР).

У зв'язку з невиконанням наказу 25 лютого Київський районний суд Одеси ухвалив утримувати військовослужбовців під вартою, при цьому для Нестерова суд встановлено заставу у розмірі 214 720 грн.

У публікації наголошувалося, що затримання відмовників та судовий розгляд супроводжувалося протестами з боку родичів. За їхніми словами, причина відмови виконувати наказ полягає у слабкій бойовій підготовці військовослужбовців.

"У них рік не було ніякої підготовки, кілька разів стріляли — і все. Який фронт? Так робити не можна", — обурилася дружина одного з фігурантів справи.

Проте, як повідомив один із офіцерів оперативного командування "Південь", підрозділ тероборони Роздільнянської міськради було сформовано у гарячці перших днів російського вторгнення, а його бійці особливо й не хотіли проходити навчання. При цьому офіцер, який не захотів називати своє ім'я, уточнив, що їхня військова діяльність звелася до чергування на блокпостах, збору волонтерської допомоги та піару у ЗМІ.

"Із самого початку говорили, що підрозділ сформували "для своїх", щоб влаштувати підприємців та чиновників, які бажають і форму надіти, продемонструвавши свій патріотизм, і на фронт при цьому не потрапити. Там навіть якась дама з керівництва райради значиться", — розповів офіцер.

Крім цього існує інформація, що деякі тероборонівці за повного потурання командування використовували своє становище та отриману зброю для "вирішення" своїх питань щодо бізнесу. Понад те, одного з військовослужбовців наразі звинувачують у розстрілі 27 лютого 2022 року чотирьох громадян Азербайджану року біля прикордонного пункту пропуску в селі Кучурган. Журналісти пишуть, що обвинувачений стверджує, що відкрив вогонь по російських диверсантах, але слідство має іншу версію.

"Так, це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всі війська територіальної оборони України. У країні війна, військовий підрозділ рік існує, зарплату з надбавками отримує, але вчитися не хоче, а коли приходить наказ поїхати — влаштовує бунт", — розповів співрозмовник видання, додавши, що ця історія неприємно вирізняється на тлі інших бійців тероборони, які гідно виконують свій обов'язок на фронті.

Нагадаємо, 23 лютого у мережі з'явилися кадри підготовки оборони Києва на тлі ймовірної загрози масштабного наступу ЗС РФ. За словами голови Київської військової адміністрації Сергія Попка, у столиці розгорнули блокпости та опорні пункти, які пізніше переведуть у "сплячий режим".