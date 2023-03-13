"Враг стянул много резервов и штурмует почти круглосуточно", — Гайдай о ситуации в Луганской области

По словам главы ОВА, особенно тяжелая ситуация в направлении Кременной и Белогоровки. На этом участке фронта для штурма позиций ВСУ задействуют новые резервы из Якутска и Хабаровска.

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Российские оккупанты не оставляют планов выйти на границы Луганской области и почти круглосуточно штурмуют позиции Сил обороны. Об этом сообщил 13 марта глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Достаточно тяжелая у нас там ситуация. Особенно, в направлении Кременной и Белогоровки, потому что российские оккупанты сосредоточили именно там максимальные усилия. Туда они постоянно бросают в наступление новые резервы личного состава — подразделения из Якутска, из Хабаровска, морпехи и десантники", — рассказал Гайдай.

Он добавил, что Силы обороны продолжают планомерно уничтожать технику оккупантов на этих участках фронта.

"Туда они бросали свою современную технику, там "терминаторы", танки Т-90. Они на это время у них подзакончились, один "Терминатор" также закончился. Хотя еще один там катается. Надеюсь, что в ближайшее время и его судьба будет решена", — сказал глава ОВА.

Он выразил надежду, что погодные условия в Луганской области улучшатся и у Сил обороны будет возможность контратаковать.

Российские захватчики перебросили под Кременную в Луганской области новейшие танки Т-90, ВСУ за 2 недели уничтожили практически все машины. Об этом 12 марта сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. После уничтожения новейших Т-90, оккупанты снова пересели на Т-72.

Два бойца — кумовья, которые служат в ВСУ, за день уничтожили 2 вражеских дрона на одном из самых жарких направлений. Они долго надоедали украинским защитникам и наводили артиллерию.