"Ворог стягнув багато резервів і штурмує майже цілодобово", — Гайдай про ситуацію на Луганщині

За словами очільника ОВА особливо важка ситуація в напрямку Кремінної та Білогорівки. На цій ділянці фронту задля штурму позицій ЗСУ задіюють нові резерви з Якутська та Хабаровська.

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Російські окупанти не полишають планів вийти на кордони Луганської області і майже цілодобово штурмують позиції Сил оборони. Про це повідомив 13 березня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Достатньо важка у нас там ситуація. Особливо, в напрямку Кремінної і Білогорівки, тому що російські окупанти зосередили саме там максимальні зусилля. Туди вони постійно кидають в наступ нові резерви особового складу — підрозділи з Якутська, з Хабаровська, морпіхи і десантники", — розповів Гайдай.

Він додав, що Сили оборони продовжують планомірно знищувати техніку окупантів на цих ділянках фронту.

"Туди вони кидали свою сучасну техніку, там "термінатори", танки Т-90. Вони на цей час в них підзакінчилися, один "Термінатор" теж так само закінчився.. Хоча ще один там катається. Сподіваюся, що найближчим часом і його доля буде вирішена", — сказав очільник ОВА.

Він висловив сподівання, що погодні умови на Луганщині поліпшаться і в Сил оборони буде можливість контратакувати.

Російські загарбники перекинули під Кремінну на Луганщині новітні танки Т-90, ЗСУ за 2 тижні знищили практично всі машини. Про це 12 березня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Після знищення новітніх Т-90, окупанти знову пересіли на Т-72.

Два бійці — куми, які служать в ЗСУ, за день знищили 2 ворожі дрони на одному із найспекотніших напрямків. Вони тривалий час надокучали українським захисникам і наводили артилерію.