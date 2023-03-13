Воздушная тревога: в Черное море вышли 2 ракетоносца ВМФ РФ с 16 "Калибрами", — ВСУ

В оперативном командовании "Юг" предупредили о чрезвычайной угрозе нанесения ракетного удара. Граждан просят не пренебрегать мерами безопасности.

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В Киеве и области, а также во многих областях Украины прозвучала воздушная тревога. В оперативном командовании "Юг" 13 марта сообщили, что в Черное море уже выведено два российских надводных ракетоносителя, на борту которых находятся до 16 ракет типа "Калибр", поэму существует высокая угроза нанесения ракетного удара.

"В Черное море выведены 2 надводных ракетоносители, снаряженные до 1️6 ракет типа "Калибр". Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока", — говорится в сообщении.

Кроме того была замечена активность тактической авиации ВКС РФ в акватории Азовского моря. Также есть вероятность применения противником разведывательных беспилотников.

"Наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА. Угроза нанесения ракетного удара очень высокая", — подчеркнули украинские военные.

В связи с этим командование просит не пренебрегать воздушными тревогами и придерживаться мер безопасности.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 13 марта сообщил о нанесения удара по одному из населенных пунктов Куцурубской громады Николаевской области. По предварительной информации, из-за вражеского обстрела были разрушены жилые дома, под завалами которых погибли два человека.

11 марта в Запорожской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по объекту жизнеобеспечения областного центра, в котором проживает несколько тысяч мирных граждан. Среди них — большое количество переселенцев, вынужденных бежать от российской оккупации.