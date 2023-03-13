Повітряна тривога: у Чорне море вийшли 2 ракетоносці ВМФ РФ з 16 "Калібрами", — ЗСУ

В оперативному командуванні "Південь" попередили про надзвичайну загрозу завдання ракетного удару. Громадян просять не нехтувати заходами безпеки.

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У Києві та області, а також у багатьох областях України пролунала повітряна тривога. В оперативному командуванні "Південь" 13 березня повідомили, що в Чорне море вже виведено два російські надводні ракетоносії, на борту яких знаходяться до 16 ракет типу "Калібр", поему існує висока загроза завдання ракетного удару.

"У Чорне море виведено 2 надводні ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока", — йдеться в повідомленні.

Крім того, була помічена активність тактичної авіації ВКС РФ в акваторії Азовського моря. Також є можливість застосування противником розвідувальних безпілотників.

"Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БПЛА. Загроза завдання ракетного удару дуже висока", — наголосили українські військові.

У зв'язку з цим командування просить не нехтувати повітряними тривогами та дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 13 березня повідомив про завдання удару по одному з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївської області. За попередньою інформацією, через ворожий обстріл було зруйновано житлові будинки, під завалами яких загинули двоє людей.

11 березня в Запорізькій ОВА повідомили, що окупанти завдали удару ракетами С-300 по об'єкту життєзабезпечення обласного центру, в якому проживає кілька тисяч мирних громадян. Серед них велика кількість переселенців, змушених тікати від російської окупації.