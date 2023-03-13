"Порепетировали": в ОК "Юг" прокомментировали подрыв колеи партизанами в Херсонской области

В командовании уверяют, что представители подполья помогают контролировать логистику противника, и пообещали, что в скором времени должна произойти "большая акция".

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Участники партизанского движения "Атеш" 11 марта взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной Херсонской области. По этой железной дороге оккупанты поставляли оружие и боеприпасы на захваченные территории. В ОК "Юг" действия украинских партизан назвали "репетицией" перед большой акцией. Об этом в эфире телемарафона 13 марта заявила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы понимаем, что для того, чтобы совершить масштабную какую-то акцию, необходимо немного порепетировать. Кроме того, нужно осознавать, понимать и перенаправить действия врага на определенные направления для того, чтобы освободить для своих действий другие", — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что украинские партизаны помогают контролировать логистические и транспортные пути врага.

В Бахмуте украинские пограничники 11 марта дали бой оккупантам и ликвидировали группу "вагнеровцев". Украинские защитники выдержали несколько штурмов окупантов, а затем нанесли контрудар. Из станкового гранатомета СПГ-9 они уничтожили вражеский пулеметчик и ликвидировали вражеский резерв.

Российские оккупанты спланировали высадку в районе Херсона на моторных лодках, но "акция" оказалась неудачной. Российские захватчики выстроили "флот" из 7 лодок и намеревались взорвать ДРГ. ВСУ 9 марта уничтожили окупантов вместе с лодками.