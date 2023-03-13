"Порепетирували": в ОК "Південь" прокоментували підрив залізниці партизанами на Херсонщині

У командуванні запевняють, що представники підпілля допомагають тримати під контролем логістику противника, та пообіцяли, що незабаром має статися "велика акція".

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Учасники партизанського руху "Атеш" 11 березня підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ на окупованій Херсонщині. Цією залізницею окупанти постачали зброю та боєприпаси на захоплені території. В ОК "Південь" дії українських партизанів назвали "репетицією" перед великою акцією. Про це в ефірі телемарафону 13 березня заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми розуміємо, що для того, щоб вчинити масштабну якусь акцію необхідно трошки порепетирувати. Крім того, треба усвідомлювати, розуміти і переспрямувати дії ворога на певні напрямки для того, щоб вивільнити для своїх дій інші", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона додала, що українські партизани допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога.

У Бахмуті українські прикордонники 11 березня дали бій окупантам і ліквідували групу "вагнерівців". Українські захисники витримали кілька штурмів окупантів, а потім завдали контрудару. Зі станкового гранатомета СПГ-9 вони знищили ворожого кулеметника і ліквідували ворожий резерв.

Російські окупанти спланували висадку в районі Херсона на моторних човнах, але "акція" виявилася невдалою. Російські загарбники вишикували "флот" із 7 човнів і мали намір висадити ДРГ. ЗСУ 9 березня знищили окупантів разом із човнами.