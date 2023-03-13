Пропаганда РФ активизировала движение "фальшивого пацифизма" в Европе, — разведка Польши

По словам главы ведомства Станислава Жарина, Россия через своих посредников пытается продвигать выгодные для себя идеи, что помогло бы быстро победить в войне с Украиной.

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Российская пропаганда начала активнее работать в Европе, чтобы попытаться манипулировать западным обществом и продвигать выгодные для России идеи. Об этом заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

Он отметил, что в европейских государствах активизировались движения "фальшивого пацифизма". А выполнение таких требований могло бы привести к быстро победе РФ в войне против Украины.

"Именно поэтому российская пропаганда очень старается продвигать лозунги ложного пацифизма и стимулировать дискуссии, направленные на их достижение", — сказал представитель спецслужбы.

Станислав Жарин также заявил, что в Польше общество "фальшивого пацифизма" консолидируется вокруг политолога Лешека Сикульского. По его словам, он продвигает те же тезисы, что и российская пропаганда, обвиняет польских властей, Запад и США в провоцировании войны и призывает к партнерству с Россией.

"Сикульский намерен презентовать свой контент в Великобритании. Заражение этими тезисами польского сообщества и общественного мнения в Великобритании может иметь опасные последствия. Такие действия являются частью механизмов психологического давления, целью которого является заставить Запад покинуть Украину", — заявил он.

Напомним, 10 марта президент Владимир Зеленский заявил, что западные СМИ могли писать о причастности Украины к диверсии на трубопроводах "Северный поток" в интересах бизнес-групп или России, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции.

1 марта в Госдепе США сообщили, что Китай тратит миллиарды долларов на российскую пропаганду по всему миру. Пекин повторяет и распространяет тезисы России "о войне, которую развязала НАТО".