Китай тратит миллиарды долларов на российскую пропаганду по всему миру, — Госдеп

В Штатах обеспокоены медленной реакцией Запада на то, что Китай тратит на распространение "ядовитой" дезинформации о войне в Украине больше денег, чем сама Россия.

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Китай тратит миллиарды долларов на продвижение нарративов российской пропаганды, которые полностью совпадают с риторикой России по Украине, особенно это касается стран "голобального юга". Об этом 28 февраля заявил координатор Центра глобального взаимодействия Госдепа США Джеймс Рубин, пишет The Guardian.

Координатор отметил, что Пекин действует глобально и тратит на дезинформацию больше денег, чем Москва. Китай повторяет и распространяет тезисы России "о войне, которую развязала НАТО".

Некоторые страны глобального юга не могут даже признать, что это вторжение, не говоря уже о том, чтобы выбрать сторону.

"Колодец отравлен. Для некоторых африканских стран, для некоторых азиатских стран Украина — это война далеко. Они считают, что не получают достаточного внимания с Запада, и точка, все до одного. Это заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через эту призму", — подчеркнул он.

По его словам, Запад медленно реагирует на то, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой" дезинформации по всему миру.

Напомним, вчера, 28 февраля в Госдепе заявили, что Китайская Народная Республика с самого начала во многих отношениях поддерживала войну Российской Федерации в Украине.

Напомним, что 28 февраля в администрации Джо Байдена заявили, что китайская компания Spacety, которая числится в черном списке США, передавала спутниковые снимки бойцам российской ЧВК "Вагнер".

Ранее, 25 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия. В Вашингтоне предпринимают усилия, чтобы предотвратить подобную помощь Москве.

По данным CNN от 25 февраля, американская разведка полагает, что Пекин рассматривает предоставление РФ дронов-камикадзе и боеприпасов для стрелкового оружия, однако окончательное решение еще не принято.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил 27 февраля, что Китай вряд ли согласится снабжать ВС РФ вооружением для войны в Украине. По его словам, на данный момент нет доказательств тому, что подобные вещи обсуждаются.