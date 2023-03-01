Китай витрачає мільярди доларів на російську пропаганду по всьому світу, — Держдеп

У Штатах стурбовані повільною реакцією Заходу на те, що Китай витрачає на поширення "отруйної" дезінформації про війну в Україні більше грошей, ніж сама Росія.

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Китай витрачає мільярди доларів на просування наративів російської пропаганди, які повністю збігаються з риторикою Росії щодо України, особливо це стосується країн "глобального півдня". Про це 28 лютого заявив координатор Центру глобальної взаємодії Держдепу США Джеймс Рубін, пише The Guardian.

Координатор зазначив, що Пекін діє глобально та витрачає на дезінформацію більше грошей, ніж Москва. Китай повторює та поширює тези Росії "про війну, яку розв'язала НАТО".

Деякі країни глобального півдня не можуть навіть визнати, що це вторгнення, не кажучи вже про те, щоб вибрати бік.

"Колодець отруєний. Для деяких африканських країн, для деяких азійських країн, Україна — ця війна далеко. Вони вважають, що не отримують достатньої уваги із Заходу, і крапка, всі до одного. Це змушує деяких із них дивитися на цю війну через цю призму", — наголосив він.

За його словами, Захід повільно реагує на те, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної" дезінформації по всьому світу.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого у Держдепі заявили, що Китайська Народна Республіка від самого початку у багатьох стосунках підтримувала війну Російської Федерації в Україні.

Нагадаємо, що 28 лютого в адміністрації Джо Байдена заявили, що китайська компанія Spacety, яка перебуває в чорному списку США, передавала супутникові знімки бійцям російської ПВК "Вагнер".

Раніше, 25 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї. У Вашингтоні прикладають зусиль, щоб запобігти подібній допомозі Москві.

За даними CNN від 25 лютого, американська розвідка вважає, що Пекін розглядає надання РФ дронів-камікадзе та боєприпасів для стрілецької зброї, проте остаточного рішення ще не ухвалено.

Глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив 27 лютого, що Китай навряд чи погодиться постачати ЗС РФ озброєнням для війни в Україні. За його словами, наразі немає доказів того, що такі речі обговорюються.