Пропаганда РФ активізувала рух "фальшивого пацифізму" в Європі, — розвідка Польщі

За словами голови відомства Станіслава Жаріна, Росія через своїх посередників намагається просувати вигідні для себе ідеї, що допомогло б швидко перемогти у війні з Україною.

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Російська пропаганда почала активніше працювати в Європі, щоб спробувати маніпулювати західним суспільством і просувати вигідні для Росії ідеї. Про це заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у Twitter.

Він зазначив, що у європейських державах активізувалися рухи "фальшивого пацифізму". А виконання таких вимог могло б призвести до швидкої перемоги РФ у війні проти України.

"Саме тому російська пропаганда дуже намагається просувати гасла хибного пацифізму та стимулювати дискусії, спрямовані на їх досягнення", — сказав представник спецслужби.

Станіслав Жарін також заявив, що у Польщі суспільство "фальшивого пацифізму" консолідується навколо політолога Лєшека Сикульського. За його словами, він просуває ті самі тези, що й російська пропаганда, звинувачує польську владу, Захід і США у провокуванні війни та закликає до партнерства з Росією.

"Сикульський має намір презентувати свій контент у Великій Британії. Зараження цими тезами польської спільноти та громадської думки у Великій Британії може мати небезпечні наслідки. Такі дії є частиною механізмів психологічного тиску, метою якого є змусити Захід залишити Україну", — заявив він.

Нагадаємо, 10 березня президент Володимир Зеленський заявив, що західні ЗМІ могли писати про причетність України до диверсії на трубопроводах "Північний потік" на користь бізнес-груп або Росії, які зацікавлені в тому, щоб проти Москви не вводилися потужні санкції.

1 березня у Держдепі США повідомили, що Китай витрачає мільярди доларів на російську пропаганду по всьому світу. Пекін повторює і поширює тези Росії "про війну, яку розв'язала НАТО".