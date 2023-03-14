"Должны выдержать эту атаку": Украина готовит новые резервы для наступления, — Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ признал, что сейчас российские солдаты хорошо подготовлены, из-за чего бойцам Сил обороны приходится тратить больше ресурсов для сдерживания штурма оккупантов.

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Украина удерживает военных для начала весеннего наступления и готовит их составе вновь сформированных штурмовых бригад. Киев также формирует батальоны вокруг новых боевых машин и танков, которые поставляют западные страны. Об этом сообщает издание The Washington Post в материале за 13 марта.

Кроме того, командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил в интервью журналистам, что Украине нужно выиграть время для подготовки резервов. Речь идет об украинских военных, которые проходят обучение заграницей на западном оружии.

По его словам, украинские военные должны выдержать атаку российских войск, чтобы должны образом подготовить новую партию подразделений ВСУ.

"Мы знаем, что должны выдержать эту атаку, чтобы должным образом подготовить резервы, которые примут участие в будущих действиях. … Одни защищаются, другие готовятся", — сказал Сырский.

Представитель командования заявил, что Украине необходимо победить в войне с Россией до конца года. Он отметил, что это реально, если Киев получит всю обещанную помощь от Запада.

Командующий Сухопутных войск ВСУ также рассказал, что сейчас российские солдаты хорошо подготовлены. В результате чего украинские военные тратят больше ресурсов для борьбы с оккупантами.

"Мы должны жить и бороться в этих реалиях. Конечно, для нас это проблематично… Это заставляет нас быть точнее в стрельбе, детальнее в разведке, тщательнее в выборе позиций и детальнее в организации взаимодействия между частями. Другого пути нет", — сказал он.

Напомним, в том же материале журналисты WP писали, что состояние ВСУ значительно ухудшилось: наблюдается дефицит боеприпасов, нет квалифицированных бойцов, а пессимизм среди военных и представителей власти растет. В то же время, американские власти считают, что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению отдельно и намеренно удерживает их от текущих боев.

11 марта Александр Сырский рассказал, что оборона Бахмута Донецкой области необходима для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам, российские войска теряют много ресурсов в этом районе, в то время как Украина накапливает силы.