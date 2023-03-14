"Маємо витримати цю атаку": Україна готує нові резерви для наступу, — Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ визнав, що зараз російські солдати добре підготовлені, через що бійцям сил оборони доводиться витрачати більше ресурсів для стримування штурму окупантів.

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Україна утримує військових для початку весняного наступу та готує їхній склад новосформованих штурмових бригад. Київ також формує батальйони навколо нових бойових машин і танків, які постачають західні країни. Про це повідомляє видання The Washington Post у матеріалі за 13 березня.

Крім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив в інтерв'ю журналістам, що Україні потрібно виграти час на підготовку резервів. Йдеться про українських військових, які проходять навчання закордоном на західній зброї.

За його словами, українські військові мають витримати атаку російських військ, аби повинні підготувати нову партію підрозділів ЗСУ.

"Ми знаємо, що маємо витримати цю атаку, щоб належно підготувати резерви, які візьмуть участь у майбутніх діях. Одні захищаються, інші готуються", — сказав Сирський.

Представник командування заявив, що Україні необхідно перемогти у війні з Росією до кінця року. Він зазначив, що це реально, якщо Київ отримає всю обіцяну допомогу від Заходу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ також розповів, що зараз російські солдати добре підготовлені. Внаслідок чого українські військові витрачають більше ресурсів для боротьби з окупантами.

"Ми повинні жити і боротися в цих реаліях. Звичайно, для нас це проблематично... Це змушує нас бути точнішими у стрільбі, детальнішими у розвідці, ретельнішими у виборі позицій та детальнішими в організації взаємодії між частинами. Іншого шляху немає", — сказав він.

Нагадаємо, у тому ж матеріалі журналісти WP писали, що стан ЗСУ значно погіршився: спостерігається дефіцит боєприпасів, немає кваліфікованих бійців, а песимізм серед військових і представників влади зростає. Водночас американська влада вважає, що Київ готує війська до майбутнього контрнаступу окремо і навмисно утримує їх від поточних боїв.

11 березня Олександр Сирський розповів, що оборона Бахмута Донецької області необхідна для успішного контрнаступу ЗСУ. За його словами, російські війська втрачають багато ресурсів у цьому районі, тоді як Україна накопичує сили.