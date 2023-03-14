Украина обвиняет двух снайперов РФ в изнасиловании четырехлетней девочки и ее матери, — СМИ

Один из военнослужащих, подозреваемых в совершении сексуального преступления, погиб на фронте, а второй вернулся на территорию страны-агрессора. Его родственник утверждает, что он тоже умер.

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Украина обвиняет двух российских снайперов Самарского гарнизона в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери. Об этом во вторник, 14 марта, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на материалы украинской прокуратуры.

Как уточняется, российские военные в Киевской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в дом, где проживала молодая семья. Половое преступление совершалось на глазах у отца ребенка, которого оккупанты сначала жестоко избили металлическим горшком, заставили встать на колени и держали под дулом пистолета. Один из военных, совершавших насилие в отношении девочки, заявил, что собирается "сделать из нее женщину".

После нападения на семью снайперы вошли в соседний дом пожилой пары. Как считают прокуроры, военные избили их, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку.

Как утверждается в статье, данные преступления совершили 28-летний Евгений Чернокнижный и 32-летний второй российский солдат, чье имя не называется. Вместе с еще четырьмя военнослужащими ВС РФ они являются фигурантами одного из самых масштабных расследований сексуального насилия с начала полномасштабной войны в Украине.

"Инциденты, к которым эту группу считают причастной, входят в серию сексуальных преступлений, которые российские солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады совершили в Броварском районе Киевской области в марте прошлого года", — сообщает агентство.

Утверждается, что большинство преступлений произошло 13 марта.

"В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и ее мать", — также говорится в статье.

Все упомянутые жертвы захватчиков выжили, им была оказана психологическая и медицинская помощь.

Однако параллельно с этим расследуются дела по убийствам гражданским, которые произошли в тот же период.

Журналисты сообщают, что подозреваемый 32-летний военный погиб на войне, а Евгений Чернокнижный вернулся домой, в Россию. Агентство связалось с его братом, но тот заявил, что тот также умер.

Министерство обороны РФ не ответило на запрос журналистов о комментарии по данному факту.

Напомним, 7 марта Reuters также рассказало о том, что Европейский Союз ввел санкции в отношении двух командиров ВС РФ, причастных к актам сексуального насилия на территории Украины. Речь идет о Николае Кузнецове и Рамиле Ибатуллине.