Ответственны за изнасилования в Украине: российские офицеры попали под санкции ЕС

По словам журналистов, Евросоюз внес в черный список офицеров ВС РФ Николая Кузнецова и Рамиля Ибатуллина, чьи подразделения причастны к сексуальному насилию в Украине в первые месяцы полномасштабной войны.

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Во вторник, 7 марта, Европейский Союз ввел санкции в отношении двух командиров Вооруженных сил Российской Федерации, причастных к актам сексуального насилия на территории Украины. Речь идет о Николае Кузнецове и Рамиле Ибатуллине, пишет Reuters.

По данным журналистов, Николай Кузнецов принимал участие в полномасштабном вторжении России в Украину, а бойцы из его подразделения "систематически участвовали в актах сексуального насилия и изнасилований в Украине в марте/апреле 2022 года".

Рамиль Ибатуллин также возглавлял подразделение ВС РФ, причастное к "сексуальному и гендерному насилию в отношении мирного населения Украины".

Отмечается, что введение подобных ограничений является первым случаем применения полномочий ЕС, утвержденных в 2020 году с целью привлечения к ответственности лиц, нарушивших права человека.

В сакционный список также включены двое московских сотрудников полиции, двое участников организации "Талибан", некоторые лица в Мьянме и Южном Судане, а также иранская женская тюрьма Гарчак.

Полный список тех, внесен в черный список ЕС в связи с совершением сексуального насилия и другими нарушениями человеческих прав, будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза к 8 марта.

"Вводя эти санкции, мы направляем преступникам четкий сигнал о том, что их преступления не сойдут им с рук. Эти ужасные, бесчеловечные действия имеют последствия. Это также сигнал жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились", — сказал глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра.

В рамках введенных санкций все активы подозреваемых в ЕС будут заморожены. Кроме того, подсанкционные лица больше не смогут попасть на территорию Евросоюза и воспользоваться услугами европейских компаний.

Сексуальное насилие ВС РФ в Украине

По словам первой леди Украины Елены Зеленской, за время полномасштабной войны российские оккупанты изнасиловали по меньшей мере 171 гражданина Украины, из которых 13 детей и 39 мужчин.

Елена Зеленская упомянула о случае в Херсонской области, когда военнослужащий РФ неоднократно насиловал 62-летнюю женщину, угрожая ей оружием, рассказала о двух семьях из Киевской области, переживших сексуальное насилие со стороны оккупантов, а также о женщине из Светогорска, которую изнасиловали трое военных РФ.

Первая леди отметила, что всем жертвам сейчас оказывается психологическая помощь

По данным заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко от 27 октября 2022 года, больше всего сексуальных преступлений во время оккупации украинских регионов со стороны солдат ВС РФ было зафиксировано в Киевской области.

Первое дело об изнасиловании российским военным гражданина Украины было передано в суд 30 мая прошлого года. Речь шла о военнослужащем 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новогородской дивизии РФ Михаиле Романове, который убил мужчину в Киевской области и изнасиловал его жену, пока их 4-летний сын плакал рядом.

В сентябре 2022 года в ООН обнародовали факты военных преступлений россиян в Украине, подтвердив случаи казней без суда, избиений, пыток, сексуального насилия, унижений и бесчеловечного обращения с военнопленными. Комиссия 10 дней расследовала военные преступления оккупантов в 27 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, опросив при этом более 150 жертв и свидетелей.