МВД назвало регион с наибольшим количеством сексуальных преступлений войск РФ

Пострадавшие от сексуального насилия редко обращаются в полицию, однако уже можно говорить о том, что оккупанты совершали групповые изнасилования и издевались над детьми, заявили в министерстве.

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Наибольшее число сексуальных преступлений во время оккупации украинских регионов со стороны солдат Вооруженных сил РФ было зафиксировано в Киевской области. Об этом заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко сообщила во время брифинга в четверг, 27 октября.

По словам представительницы МВД, среди зафиксированных преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине — групповые изнасилования и изнасилования несовершеннолетних. Фактов сексуального насилия больше всего было зафиксировано на территории Киевской области — там выявили 15 пострадавших. Помимо этого соответствующие факты были установлены в Черниговской области (3 пострадавших), в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

При этом Павличенко подчеркнула, что данные о количестве сексуальных преступлений, которые находятся в распоряжении украинских властей, не окончательные, так как пострадавшие редко сообщают о фактах насилия такого рода. Замминистра призвала жертв рассказывать о подобных случаях правоохранителям, чтобы они могли установить виновных и привлечь их к ответственности. Помимо этого в МВД отметили, что на недавно освобожденных территориях в Донецкой, Харьковской областях еще обрабатываются данные о сексуальных преступлениях со стороны российских солдат.

Всего, по словам Павличенко, открыто 43 уголовных производства по фактам сексуальных преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил РФ. Замминистра уточнила, что в одном таком производстве может быть сразу несколько фактов, а также несколько подозреваемых.

Напомним, в мае в суд направлено первое дело об изнасиловании во время полномасштабной войны в Украине. Военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новогородской дивизии РФ Михаила Романова обвиняют в убийстве мирного жителя Киевской области и сексуальном насилии над женой убитого.

Ранее жители недавно освобожденных районов Харьковской области рассказали журналистам, что российские солдаты пытали людей электрошоком, резали гениталии, угрожали смертью и насиловали.