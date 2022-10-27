МВС назвало регіон із найбільшою кількістю сексуальних злочинів військ РФ

Постраждалі від сексуального насильства рідко звертаються в поліцію, проте вже можна говорити про те, що окупанти здійснювали групові зґвалтування та знущалися з дітей, заявили в міністерстві.

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Найбільше сексуальних злочинів під час окупації українських регіонів із боку солдатів Збройних сил РФ зафіксували в Київській області. Про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила під час брифінгу в четвер, 27 жовтня.

За словами представниці МВС, серед зафіксованих злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні, — групові зґвалтування та зґвалтування неповнолітніх. Фактів сексуального насильства найбільше зафіксовано на території Київської області — там виявили 15 постраждалих. Крім цього, відповідні факти були встановлені в Чернігівській області (3 постраждалих), у Харківській, Донецькій і Херсонській областях.

Водночас Павліченко наголосила, що дані про кількість сексуальних злочинів, які перебувають у розпорядженні української влади, не є остаточними, оскільки постраждалі рідко повідомляють про факти такого насильства. Заступниця міністра закликала жертв розповідати про подібні випадки правоохоронцям, щоб вони могли встановити винних і притягнути їх до відповідальності. Крім цього, в МВС зазначили, що на нещодавно звільнених територіях у Донецькій, Харківській областях ще обробляють дані про сексуальні злочини з боку російських солдатів.

Загалом, за словами Павліченко, відкрито 43 кримінальні провадження за фактами сексуальних злочинів, скоєних військовослужбовцями Збройних сил РФ. Заступниця міністра уточнила, що в одному такому провадженні може бути одразу кілька фактів, а також кілька підозрюваних.

Нагадаємо, у травні в суд направили першу справу про зґвалтування під час повномасштабної війни в Україні. Військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новогородської дивізії РФ Михайла Романова звинувачують у вбивстві мирного жителя Київської області та сексуальному насильстві над дружиною вбитого.

Раніше мешканці нещодавно звільнених районів Харківської області розповіли журналістам, що російські солдати катували людей електрошоком, різали геніталії, погрожували смертю та ґвалтували.