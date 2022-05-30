Убив чоловіка та зґвалтував дружину: справу російського військового Романова передали до суду

Михайла Романова, якого поки не затримано, звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, йому загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

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До суду направлено першу справу про зґвалтування під час повномасштабної війни в Україні. Військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новогородської дивізії РФ Михайла Романова звинувачують у вбивстві мирного жителя Київської області та сексуальному насильстві над дружиною вбитого. Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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У межах досудового розслідування Київська обласна прокуратура та СБУ встановили, що в березні цього року підозрюваний у стані сильного алкогольного сп'яніння разом зі своїм товаришем по службі ввірвався до будинку в одному із сіл Броварського району та застрелив господаря. Відразу після цього вони зґвалтували дружину вбитого.

"Вони погрожували жінці зброєю та насильством навіть щодо її дитини, яка була в цей час поруч", — повідомила Венедіктова.

Генпрокурор наголосила, що навіть попри те, що підозрюваного поки не затримано, він "не уникне справедливого суду та відповідальності перед законом".

Російського військового звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни за ч.ч. 1,2 ст. 438 Кримінального кодексу України, йому загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Наприкінці березня видання The Times опублікувало історію постраждалої українки, яка розповіла журналістам про те, як Романов застрелив чоловіка та ґвалтував її кілька годин поспіль, поки 4-річний син плакав поряд. Наступного дня після того, що сталося, жінка змогла втекти з села до Броварів, а потім до Тернопільської області.

Нагадаємо, на Полтавщині триває суд над російськими військовослужбовцями Олександром Бобрикіним та Олександром Івановим. Їх звинувачують в обстрілі Харківської області з установки залпового вогню "Град" та руйнування житлових будинків, інфраструктури та ветеринарного ліцею. Вирок мають оголосити 31 травня.

Раніше Фокус розповідав, що військовослужбовця РФ Вадима Шишимаріна засуджено до довічного за вбивство жителя Сумської області Олександра Шеліпова.