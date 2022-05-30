Убил мужа и изнасиловал жену: дело российского военного Романова передали в суд

Михаила Романова, который пока не задержан, обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, ему грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В суд направлено первое дело об изнасиловании во время полномасштабной войны в Украине. Военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новогородской дивизии РФ Михаила Романова обвиняют в убийстве мирного жителя Киевской области и сексуальном насилии над женой убитого. Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В рамках досудебного расследования Киевская областная прокуратура и СБУ установили, что в марте этого года подозреваемый в состоянии сильного алкогольного опьянения вместе со своим сослуживцем ворвался в дом в одном из сел Броварского района и застрелил хозяина. Сразу после этого они изнасиловали жену убитого.

"Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", — сообщила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что даже несмотря на то, что подозреваемый пока не задержан, он "не избежит справедливого суда и ответственности перед законом".

Российского военного обвиняют в нарушении законов и обычаев войны по ч.ч. 1,2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В конце марта издание The Times опубликовало историю пострадавшей украинки, рассказавшей журналистам о том, как Романов застрелил мужа и насиловал ее несколько часов подряд, пока 4-летний сын плакал рядом. На следующий день после случившегося женщина смогла сбежать из села в Бровары, а потом в Тернопольскую область.

Напомним, в Полтавской области продолжается суд над российскими военнослужащими Александром Бобрыкиным и Александром Ивановым. Их обвиняют в обстреле Харьковской области из установки залпового огня "Град" и разрушении жилых домов, инфраструктуры и ветеринарного лицея. Приговор должны огласить 31 мая.

Ранее Фокус рассказывал, что военнослужащий РФ Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному за убийство жителя Сумской области Александра Шелипова.