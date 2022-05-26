Суд над военными РФ: прокуроры требуют приговорить обвиняемых к 12 годам, — Граты

Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых судят в Полтавской области, обвиняют в обстреле Харьковской области из установки залпового огня "Град" и разрушении жилых домов, инфраструктуры и лицея. Приговор огласят 31 мая.

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Гособвинение запросило по 12 лет заключения для российских военных-контрактников Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны по статье 437 части 1 Уголовного кодекса Украины. Об этом пишет издание "Граты".

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По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения водитель-заряжатель Бобыкин и наводчик Иванов обстреляли Казачью Лопань и Ветеринарное в Харьковской области из установки залпового огня "Град" сначала с российской, а затем и с украинской территории. В результате обстрелов были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и ветеринарный лицей.

Как рассказывают журналисты, в тот же день украинские военные разбили российскую военную колонну, в которой находились и обвиняемые. 25 февраля Иванов сдался в плен. Бобыкина ранили, около десяти дней он скрывался в детском лечебно-оздоровительном комплексе "Солнечный" на окраине Харькова, а затем в пустой квартире. Его заметили украинские военные, патрулировавшие окрестности.

Подозрение обвиняемым было вручено 6 апреля, а меру пресечения продлевали 5 мая. Военных отправили в колонию в Днепре. На заседании 17 мая они не высказывали возражений насчет продления меры пресечения, но просили оставить их в Днепровской колонии, однако их перевели в Полтавское учреждение исполнения наказаний №23.

Оба обвиняемых полностью признали вину, однако заявили, что не знали, куда стреляли.

Адвокаты Иванова и Бобыкина просят для своих подзащитных по 8 лет лишения свободы, ссылаясь на раскаяние обвиняемых и то, что они действовали под давлением своего руководства.

Процесс над пленными россиянами проходит в Котелевском райсуде Полтавской области. Приговор должны огласить 31 мая.

Как ранее информировала Харьковская областная прокуратура, личности командиров, отдававших приказы об обстрелах Бобыкину и Иванову, еще устанавливаются.

Напомним, военнослужащий РФ Вадим Шишимарин приговорен к пожизненному за убийство жителя Сумской области Александра Шелипова. Россиянин, выполняя приказ своего сослуживца, выстрелил в голову 62-летнего мужчины, тот умер на месте.

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