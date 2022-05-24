За "любовь" к России: суд обязал коллаборанта из Харькова выучить гимн Украины
Студент бежал из города от войны, но затем начал хвалить ВС РФ. За это он выучит стихотворение "Любите Украину", песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати" и прочитает книгу "Тарас Бульба".
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Студент из Харькова, переехавший из-за боевых действий в Кропивницкий, распространял в соцсетях антиукраинские призывы и поощрял действия российских оккупантов, за это Кропивницкий суд обязал его пройти патриотическое воспитание. Об этом рассказал "Суспільному" замглавы аппарата Кировского районного суда Кропивницкого Богдан Онищенко.
Харьковчанина обязали выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции о территориальном устройстве, стихотворение "Любите Украину", песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати", прочесть повесть "Тарас Бульба" и роман "И будут Люди".
Обвиняемый, по словам пресс-секретаря Кировоградской областной прокуратуры Наталии Алексеенко, писал в соцсетях материалы с лозунгами: "За Россию", "Смерть хохлам", "Когда запишусь в российскую армию" и прочим.
Кировский районный суд признал парня виновным в уголовном правонарушении и осудил на два года по статьям "Пропаганда войны" и "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".
Суд над студентом прошел в марте, приговор уже вступил в силу, апелляции он не подавал. Во время судебного процесса харьковчанин покаялся.
В Кировоградской области по схожим статьям осудили 5 человек, им назначили наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, отметило "Суспільне".
Напомним, что Служба безопасности Украины запустила 2 новых чат-бота, чтобы можно было идентифицировать коллаборантов и мародеров.
В Херсоне 20 апреля застрелили пророссийского блогера и активиста Валерия Кулешова. После полномасштабного вторжения РФ он стал сотрудничать с другим любителем "русского мира" Кириллом Стремоусовым.
Россияне назначили Стремоусова замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области. Предатель говорил о неизбежности "освобождения" Николаевской и Одесской областей от украинских националистов.