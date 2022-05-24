За "любовь" к России: суд обязал коллаборанта из Харькова выучить гимн Украины

Студент бежал из города от войны, но затем начал хвалить ВС РФ. За это он выучит стихотворение "Любите Украину", песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати" и прочитает книгу "Тарас Бульба".

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Студент из Харькова, переехавший из-за боевых действий в Кропивницкий, распространял в соцсетях антиукраинские призывы и поощрял действия российских оккупантов, за это Кропивницкий суд обязал его пройти патриотическое воспитание. Об этом рассказал "Суспільному" замглавы аппарата Кировского районного суда Кропивницкого Богдан Онищенко.

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Харьковчанина обязали выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции о территориальном устройстве, стихотворение "Любите Украину", песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати", прочесть повесть "Тарас Бульба" и роман "И будут Люди".

Обвиняемый, по словам пресс-секретаря Кировоградской областной прокуратуры Наталии Алексеенко, писал в соцсетях материалы с лозунгами: "За Россию", "Смерть хохлам", "Когда запишусь в российскую армию" и прочим.

Кировский районный суд признал парня виновным в уголовном правонарушении и осудил на два года по статьям "Пропаганда войны" и "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Суд над студентом прошел в марте, приговор уже вступил в силу, апелляции он не подавал. Во время судебного процесса харьковчанин покаялся.

В Кировоградской области по схожим статьям осудили 5 человек, им назначили наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, отметило "Суспільне".

Напомним, что Служба безопасности Украины запустила 2 новых чат-бота, чтобы можно было идентифицировать коллаборантов и мародеров.

В Херсоне 20 апреля застрелили пророссийского блогера и активиста Валерия Кулешова. После полномасштабного вторжения РФ он стал сотрудничать с другим любителем "русского мира" Кириллом Стремоусовым.

Россияне назначили Стремоусова замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области. Предатель говорил о неизбежности "освобождения" Николаевской и Одесской областей от украинских националистов.