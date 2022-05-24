За "любов" до Росії: суд зобов'язав колаборанта з Харкова вивчити гімн України

Студент утік із міста від війни, але потім почав хвалити ЗС РФ. За це він вивчить вірш "Любіть Україну", пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати" та прочитає книгу "Тарас Бульба".

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Студент із Харкова, який переїхав через бойові дії до Кропивницького, поширював у соцмережах антиукраїнські заклики та заохочував дії російських окупантів, за це Кропивницький суд зобов'язав його пройти патріотичне виховання. Про це розповів "Суспільному" заступник голови апарату Кіровського районного суду Кропивницького Богдан Онищенко.

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Харків'янина зобов'язали вивчити напам'ять гімн України, розділ Конституції про територіальний устрій, вірш "Любіть Україну", пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати", прочитати повість "Тарас Бульба" та роман "І будуть Люди".

Обвинувачений, за словами прессекретаря Кіровоградської обласної прокуратури Наталії Алексєєнко, писав у соцмережах матеріали з гаслами: "За Росію", "Смерть хохлам", "Коли запишусь у російську армію" та інше.

Кіровський районний суд визнав хлопця винним у кримінальному правопорушенні та засудив на два роки за статтями "Пропаганда війни" та "Дії, вчинені з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Суд над студентом пройшов у березні, вирок уже набув чинності, апеляції він не подавав. Під час судового процесу харків'янин покаявся.

На Кіровоградщині за подібними статтями засудили 5 осіб, їм призначили покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, зазначило "Суспільне".

Нагадаємо, що Служба безпеки України запустила 2 нових чат-боти, щоб можна було ідентифікувати колаборантів та мародерів.

У Херсоні 20 квітня застрелили проросійського блогера та активіста Валерія Кулешова. Після повномасштабного вторгнення РФ він став співпрацювати з іншим любителем "російського світу" Кирилом Стремоусовим.

Росіяни призначили Стремоусова заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Зрадник говорив про неминучість "визволення" Миколаївської та Одеської областей від українських націоналістів.