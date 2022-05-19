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Военный Фокус Российско-украинская война

В Полтаве судят военных РФ за обстрел Харьковськой области из "Градов" (фото)

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Суд, российские военные
Обвиняемые российские военные

Оба российских военнослужащих признали свою вину, однако заявили, что не знали, куда стреляли. Их судят за нарушение законов и обычаев войны и теперь им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

В Котелевском районном суде Полтавы судят двух российских военных Александра Иванова и Александра Бабыкина, которые обстреливали из "Градов" Казачью Лопань и Ветеринарное Харьковской области с территории России. Их обвиняют по статье 437 части 1 Криминального Кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Теперь им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения. Об этом сказано на сайте Судебной власти Украины.

Судебное заседание началось 19 мая в 11:00 и закончилось спустя полтора часа. По ходатайству прокурора, судья объявил перерыв в заседании, оно возобновится 26 мая в 11:00. Оба российских военных сообщили в суде, что не знали, куда именно стреляют. Об обстрелах региона они якобы узнали во время следствия, однако оба признали свою вину.

Российские военные

На заседании прокурор обвинил Александра Иванова и Александра Бабыкина в обстреле поселков Казачья Лопань и Ветеринарное Харьковской области. По данным следствия, 24 февраля они открыли огонь из системы "Град" по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Стреляли из населенного пункта Малиновка, что в Белгородской области

Подготовительное заседание началось 17 мая. Тогда было удовлетворено ходатайство прокурора о продлении обвиняемым действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 июля 2022 года.

По информации прокуратуры, оккупанты пересекли границу Украины и продолжили обстрелы региона, а после разгрома российской военной колонны вооруженными силами Украины двое захватчиков были взяты в плен.

Подозрение обвиняемым было вручено 6 апреля, а меру пресечения продлевали 5 мая. Военных отправили в колонию в Днепре. На заседании 17 мая они не высказывали возражений насчет продления меры пресечения, но просили оставить их в Днепровской колонии, однако их перевели в Полтавское учреждение исполнения наказаний №23.

Напомним, 18 мая суд проходил над российским военным в Киеве. По данным следствия, танкист армии РФ выстрелил в голову 62-летнего украинца. Его дело стало первым процессом над солдатами России за совершение военных преступлений.

Американские СМИ сообщают, что Россия может провести военный трибунал над вышедшими из "Азовстали" в Мариуполе украинских бойцов. По информации журналистов, Кремль заклеймит украинских военнослужащих в качестве "военных преступников" и объявит об "очищении Украины от нацистов"