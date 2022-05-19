У Полтаві судять військових РФ за обстріл Харківської області з "Градів" (фото)

Обидва російські військовослужбовці визнали свою провину, проте заявили, що не знали, куди стріляли. Їх судять за порушення законів і звичаїв війни і тепер їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

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У Котелівському районному суді Полтави судять двох російських військових Олександра Іванова та Олександра Бабикіна, які обстрілювали з "Градів" Козачу Лопань та Ветеринарне Харківської області з території Росії. Їх звинувачують за статтею 437 частини 1 Кримінального Кодексу України — порушення законів і звичаїв війни. Тепер їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Про це йдеться на сайті Судової влади України.

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Судове засідання почалося 19 травня об 11:00 і закінчилося через півтори години. За клопотанням прокурора суддя оголосив перерву в засіданні, воно відновиться 26 травня об 11:00. Обидва російські військові повідомили в суді, що не знали, куди саме стріляють. Про обстріл регіону вони нібито дізналися під час слідства, проте обидва визнали свою провину.

На засіданні прокурор звинуватив Олександра Іванова та Олександра Бабикіна в обстрілі селищ Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області. За даними слідства, 24 лютого вони відкрили вогонь із системи "Град" щодо об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Стріляли з населеного пункту Малинівка, що в Бєлгородській області

Підготовче засідання розпочалося 17 травня. Тоді було задоволено клопотання прокурора про продовження обвинуваченим дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 липня 2022 року.

За інформацією прокуратури, окупанти перетнули кордон України і продовжили обстріл регіону, а після розгрому російської військової колони збройними силами України двох загарбників взяли в полон.

Підозра обвинуваченим була вручена 6 квітня, а запобіжний захід продовжували 5 травня. Військових відправили до колонії у Дніпрі. На засіданні 17 травня вони не висловлювали заперечень щодо продовження запобіжного заходу, але просили залишити їх у Дніпровській колонії, однак їх перевели до Полтавської установи виконання покарань №23.

Нагадаємо, 18 травня суд проходив над російським військовим у Києві. За даними слідства, танкіст армії РФ вистрілив у голову 62-річного українця. Його справа стала першим процесом над солдатами Росії за скоєння воєнних злочинів.

Американські ЗМІ повідомляють, що Росія може провести військовий трибунал над українськими бійцями, які вийшли з "Азовсталі" в Маріуполі. За інформацією журналістів, Кремль затаврує українських військовослужбовців як "воєнних злочинців" та оголосить про "очищення України від нацистів"